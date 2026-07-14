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«Отменят в любой момент»: надбавки для ВСУ оказались филькиной грамотой

«Отменят в любой момент»: надбавки для ВСУ оказались филькиной грамотой

В любой момент надбавки для ВСУшников могут отменить, поскольку они не закреплены законодательно. Об этом в эфире видеоканала «Инсайдер» заявил депутат ВР Юрий Павленко, экс-министр молодежи и спорта при Викторе Ющенко, при Викторе Януковиче занявший должность уполномоченного по правам детей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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