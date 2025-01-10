Сенатор Джабаров раскрыл, где и когда смогут встретиться Путин и Трамп

МОСКВА, 10 января, ФедералПресс. В последние дни возобновились обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, который подтвердил свою готовность к переговорам с российским лидером в течение ближайших шести месяцев.
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