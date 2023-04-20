В Смоленске приедет премьер-министр Михаил Мишустин

Премьер-министр посетит одну из больниц, крупное предприятие и проведет встречу с врио губернатора Смоленской области Председатель Правительства Михаил Мишустин в ходе поездки в Смоленск осмотрит учреждение здравоохранения и авиационное предприятие.
Премьер-министр посетит одну из больниц, крупное предприятие и проведет встречу с врио губернатора Смоленской области Председатель Правительства Михаил Мишустин в ходе поездки в Смоленск осмотрит учреждение здравоохранения и авиационное предприятие.
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