Смоленск 2.0

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В Смоленске приедет премьер-министр Михаил Мишустин

В Смоленске приедет премьер-министр Михаил Мишустин

Премьер-министр посетит одну из больниц, крупное предприятие и проведет встречу с врио губернатора Смоленской области Председатель Правительства Михаил Мишустин в ходе поездки в Смоленск осмотрит учреждение здравоохранения и авиационное предприятие.

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