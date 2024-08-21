Театр абсурда
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Театр абсурда

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Последняя услуга Пашиняна: Путин избавился от третьего лишнего

Последняя услуга Пашиняна: Путин избавился от третьего лишнего

Коллаж Царьграда Президент России Владимир Путин провёл государственный визит в Азербайджан. Это восьмой визит Путина в Баку за время его президентства и его третья очная встреча с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2024 году.

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