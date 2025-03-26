Бен Аффлек впервые заговорил о причине своего развода с Дженнифер Лопес

Актер прояснил характер отношений с Дженнифер Гарнер. Аффлек впервые заговорил о разводе с Лопес LEGION-MEDIAЗа последних полгода, пролетевших с момента, когда Бен Аффлек и Дженнифер Лопес решили расторгнуть свой брак, актер ни разу не позволил себе прокомментировать свой развод.