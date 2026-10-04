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Царьград

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«Амкар» проиграл «Торпедо» из Миасса со счетом 1:2

«Амкар» проиграл «Торпедо» из Миасса со счетом 1:2

Пермский клуб пропустил два безответных мяча до перерыва, а гол Григория Жилкина во втором тайме лишь сократил отставание в матче, завершившемся со счетом 1:2.

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