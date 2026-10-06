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Царьград

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МИД РФ примет контрмеры против новых санкций Японии

МИД РФ примет контрмеры против новых санкций Японии

Россия готовит ответные меры на новые санкции Японии. В посольстве в Японии заявили, что действия Токио подрывают двусторонние отношения, и подчеркнули, что за последствия будет отвечать японская сторона.

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