В Японии пообещали провести работу с премьер-министром для ответа на сигнал РФ

Японский политик, депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки пообещал провести работу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей и донести до них сигнал, который послал президент России Владимир Путин во время заседания клуба «Валдай».