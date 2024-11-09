В Японии пообещали провести работу с премьер-министром для ответа на сигнал РФ

Японский политик, депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки пообещал провести работу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей и донести до них сигнал, который послал президент России Владимир Путин во время заседания клуба «Валдай».
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