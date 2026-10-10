В Киеве прогремел взрыв

В столице Украины прозвучал взрыв, сообщает «Общественное». «Взрыв в Киеве», — говорится в публикации.
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