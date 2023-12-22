Благотворительная акция «Елка желаний» началась в Раменском округе

Акция «Елка желаний» стартовала в Раменском городском округе. В этом году сотрудники администрации и депутаты исполнят 120 желаний первоклассников, детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников школ-интернатов.
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