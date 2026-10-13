Bloomberg: Мерц и Зеленский выступили за полное энергетическое перемирие

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский считают объявленное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие» слишком узким и хотят, чтобы Москва согласилась на более широкое прекращение огня.
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