Сможет ли цена токена Uniswap превысить уровень $11?

Цена Uniswap (UNI) за последние четыре дня выросла на 13,34%. С другой стороны, котировки пока безуспешно пытаются закрепиться выше $11 с конца мая и недавняя попытка, очередной раз потерпела неудачу, хотя быкам удалось достичь отметки $11,9.
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