REUTERS/Florion Goga В столице Албании Тиране участники студенческих протестов подожгли офис премьер-министра страны Эди Рамы и здание министерства финансов.
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