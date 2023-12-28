Какой сегодня праздник: 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, отмечаютДень розыска забытых благодарностей Сегодня во всём мире отмечают не самый популярный, однако, часто очень важный для многих неофициальный праздник – День розыска забытых благодарностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии