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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 29 декабря

Какой сегодня праздник: 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, отмечаютДень розыска забытых благодарностей Сегодня во всём мире отмечают не самый популярный, однако, часто очень важный для многих неофициальный праздник – День розыска забытых благодарностей.

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