В Таджикистане вводят национальный светский дресс-код

Закон «О регулировании торжеств и церемоний», который, в том числе, регламентирует запрет на ношение одежды, «чуждой национальной культуре» подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает ИА «Азия плюс».
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