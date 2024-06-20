Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Короче говоря:"Все эти мошейничества ведут к вашим деньгам или данным личным.Так что будьте осторожны,обман ое многол...Мошенники придума...
  • Eduard
    А меня задолбали эти звонари,что договор на номер мобильного телефона заканчивается и хочу я его продолжить? Так вот:...Мошенники придума...
  • Игорь Овчаренко
    Мошенники  были всегда, а вот  такого количества халявщиков  в Союзе не было. Забыли, что бесплатный сыр только в мыш...Мошенники придума...

В Таджикистане вводят национальный светский дресс-код

В Таджикистане вводят национальный светский дресс-код

Закон «О регулировании торжеств и церемоний», который, в том числе, регламентирует запрет на ношение одежды, «чуждой национальной культуре» подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает ИА «Азия плюс».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх