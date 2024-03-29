Путин наградил званием Героя России генерала Мордвичева из Новосибирска за Авдеевку

Звезду Героя России и шашку генеральскую за взятие Авдеевки получил из рук министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев, выпускник Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища.
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