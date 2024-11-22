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«Огромная работа» – депутаты Заксобрания проголосовали за областной бюджет единогласно

«Огромная работа» – депутаты Заксобрания проголосовали за областной бюджет единогласно

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области во время 50-ой сессии приняли в первом чтении законопроект «Об областном бюджете Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

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