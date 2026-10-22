Физики из Колумбийского университета и партнёрских организаций обнаружили, что в двумерном металле Pd5AlI2 — слоистом ван-дер-ваальсовом соединении — существуют электронные состояния, которые остаются локализованными даже внутри непрерывного «моря» делокализованных электронов.
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