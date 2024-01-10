Развитие малых городов – в центре деловой программы Дня Ивановской области на выставке «Россия»Губернатор Станислав Воскресенский открыл дискуссию с участием федеральных экспертов и представил опыт региона в развитии малых городов.
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