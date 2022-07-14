НПП «Рубин» в 2023 передаст в войска первые серийные комплексы «Магистр-СВ»

Первую серийную партию комплексов автоматизированного управления огневыми средствами «Магистр-СВ» передадут в войска в 2023 году, сообщил генеральный директор НПП «Рубин» Андрей Тарасов, 14 июля сообщили в пресс-центре холдинга «Росэлектроника».
Первую серийную партию комплексов автоматизированного управления огневыми средствами «Магистр-СВ» передадут в войска в 2023 году, сообщил генеральный директор НПП «Рубин» Андрей Тарасов, 14 июля сообщили в пресс-центре холдинга «Росэлектроника».
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