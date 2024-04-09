На каком этапе находится запрос об экстрадиции беглого Илана Шора

Беглому экс-депутату Илану Шору вместе с приговором к 15 годам тюрьмы по делу о банковском мошенничестве было вынесено решение о гражданском иске на сумму 5 миллиардов леев, сообщил министр юстиции в программе În Profunzime.
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