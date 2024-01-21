МИД РФ: российские моряки стали заложниками в Мозамбике

Российские моряки, удерживаемые в порту Мапуту (Мозамбик) на рыболовецком судне Volopas, оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом, сообщили в Министерстве иностранных дел России.
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