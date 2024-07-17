В штабе Трампа сообщили о его самочувствии после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп, снова выдвинутый кандидатом от республиканцев на пост главы Белого дома, себя чувствует отлично после покушения, сообщил старший советник штаба Трампа Крис Ласивита на мероприятии на полях съезда Республиканской партии.