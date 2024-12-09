ФСБ предупредила о звонках аферистов от имени спецслужб

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лина любимцева

Телефонный звонок: "Вам звонят из ФСБ..."... Ответ абонента: "ФСБ? Тогда я - египетский фараон!"... И отключать контакт... Вот какой диалог должен быть в таких случаях!!! Запомните: "ЕГИПЕТСКИЙ ФАРАОН!"... Звонки прекратятся...