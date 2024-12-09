В ФСБ РФ заявили об участившихся случаях хищения личных или кредитных денежных средств жителей России аферистами, использующими подменные телефонные номера, которые идентичны телефонам спецслужб.
ФСБ предупредила о звонках аферистов от имени спецслужб
Комментарии
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лл
лина любимцева
Телефонный звонок: "Вам звонят из ФСБ..."... Ответ абонента: "ФСБ? Тогда я - египетский фараон!"... И отключать контакт... Вот какой диалог должен быть в таких случаях!!! Запомните: "ЕГИПЕТСКИЙ ФАРАОН!"... Звонки прекратятся...
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