Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Их так и не наказали? А он, видно, психически больной.Пытавший девушек ...
  • Элеонора Коган
    И то же дальше?Пытавший девушек ...
  • Lana_Borei Иванова
    Хоть кто то открыл глаза украм, что у них нет президента.Маск заявил, что ...

Bloomberg: Европе придется пожертвовать соцрасходами для укрепления обороны

Bloomberg: Европе придется пожертвовать соцрасходами для укрепления обороны

На фоне заявлений Соединенных Штатов о возможном сокращении военного присутствия в Европе у Европейского союза есть лишь два пути: увеличить расходы на оборону в ущерб социальным программам или окончательно признать свою политическую несостоятельность, пишет Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
На Европу никто нападать не собирается скорее наоборот!
Ответить
20 час.
Eduard
Граждане должны бытт в приоритете,а не пьяная воензина жируюзая в мирное время!
Ответить
20 час.
Eduard
Есть и третий путь,арестовать элиту Европы и жить спокойнод
Ответить
20 час.
наверх