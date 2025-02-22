Bloomberg: Европе придется пожертвовать соцрасходами для укрепления обороны

На фоне заявлений Соединенных Штатов о возможном сокращении военного присутствия в Европе у Европейского союза есть лишь два пути: увеличить расходы на оборону в ущерб социальным программам или окончательно признать свою политическую несостоятельность, пишет Bloomberg.
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