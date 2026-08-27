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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзепка о Гран-при в Китае: «Изначально ставила цель показать рабочие прокаты, не сделать что-то сверхъестественное. И эта цель выполнена»

Российская фигуристка София Дзепка рассказала, что ощущала уверенность в себе во время этапа Гран-при среди юниоров в Китае.

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