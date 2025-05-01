Пик активности клещей ожидается в мае

Специалисты предупреждают о повышенной активности клещей в мае. Этот период считается пиком активности этих кровососущих насекомых, способных переносить опасные вирусные инфекции, в четверг, 1 мая 2025 года, ТАСС со ссылкой на данные Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета.