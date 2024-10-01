Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Первый удар будет по Лондону». Кремль завершил обновление ядерной доктрины РФ: слово взял Белоусов

«Первый удар будет по Лондону». Кремль завершил обновление ядерной доктрины РФ: слово взял Белоусов

В Кремле подтвердили, что ядерную доктрину России обновили в кратчайшие сроки. Что изменилось, зачем нужны были обновления, какую цель преследует Москва и чем может ответить Запад? Кремль завершил обновление ядерной доктрины РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил в разговоре со СМИ, что корректировки в ядерную доктрину России уже готовы.

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Комментарии
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TG
Tamara Goncharuk
Гнездо русофобии в Англии.
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17 час.
Владимир Яковлевич
Я думаю, что если снести одним ударом островитян. То вряд ли кто из НАТО осмелится выступить, все они ссыкло поганое продажное и они привыкли воевать за бабло,  и единственное что они знают хорошо, это то что трупу деньги не нужны. Исключение лишь в том, что их погонят на убой так же как и хохлов
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14 час.
леонид рыбаков
Англичанка гадит нам с 16 века и системно .А так как и не только нам. то послать послание А.О. на Лондон- половина земного шара только спасибо скажет .Если поругались утром соседи то значит у кого то ночевал англичанин ( европейская  пословица )
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10 час.

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