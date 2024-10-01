«Первый удар будет по Лондону». Кремль завершил обновление ядерной доктрины РФ: слово взял Белоусов

Владимир Яковлевич

Я думаю, что если снести одним ударом островитян. То вряд ли кто из НАТО осмелится выступить, все они ссыкло поганое продажное и они привыкли воевать за бабло, и единственное что они знают хорошо, это то что трупу деньги не нужны. Исключение лишь в том, что их погонят на убой так же как и хохлов