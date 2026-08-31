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За рулем

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Раскрыты данные о подорожании бензина в 2026 году

Раскрыты данные о подорожании бензина в 2026 году

Июль не порадовал водителей: в среднем по стране бензин на заправках подорожал на 6,5% к июню. Такие цифры привел Росстат, отметив, что рост на этом уровне или выше зафиксирован в 36 субъектах.

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