Тульский избирком отказал в регистрации кандидатов еще одно партии

На заседании в среду, 24 июля, избирательная комиссия Тульской области рассмотрела ряд вопросов, связанных с организаций и проведением выборов депутатов Тульской областной Думы и депутатов Тульской городской Думы.
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