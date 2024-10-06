Составлен список автопроизводителей с самыми безотказными двигателями (с примерами)

Двигатель – это пламенное сердце автомобиля. Надежные силовые агрегаты обеспечивают машинам мощность, эффективность и производительность на протяжении многих тысяч километров, позитивным образом влияют на их плавность хода и снижают затраты на техническое обслуживание.