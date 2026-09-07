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RT Russia

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RT India запустил новостной сайт на хинди

RT India запустил новостной сайт на хинди

Телеканал RT India запустил 7 сентября новостной сайт на хинди. RT Hindi даст более 600 млн индийцам, говорящим на хинди, «возможность взглянуть на мир по-другому/по-новому».

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