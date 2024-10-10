В карельской колонии найден мертвым главный вор в законе Казахстана

В Карелии найден мертвым криминальный авторитет Леха Семипалатинский. В исправительной колонии строгого режима №1 в поселке Надвоицы в Сегежском округе Карелии найден мертвым известный «вор в законе» Леха Семипалатинский, настоящее имя которого — Айткали Маймушев.