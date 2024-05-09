Президент поздравил казахстанцев в Днём победы

Его поздравление опубликовала Акорда, передаёт inAlmaty.kz. Президент отметил, что в День победы казахстанцы склоняют головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле.
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