Президент поздравил казахстанцев в Днём победы

Его поздравление опубликовала Акорда, передаёт inAlmaty.kz. Президент отметил, что в День победы казахстанцы склоняют головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле.