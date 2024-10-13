Либералов корежит: Сталин уверенно шагает по России

Владислав Петряев

Такая вот история была, Где правили как будто бы Советы… И не узнать, за что же бился вождь, Выстраивая мрачную систему: Идеи ль коммунизма так внедрял, Себя ли утверждал в величье власти? Ему не Тухачевский нужен был, На всё имевший собственное мненье, А Ворошилов – низкий подхалим, Со всем согласный сталинский угодник. Нам надо было с финнами сразиться И вынести позор из той войны, Победу одержать на Халхин-Голе, Увидеть танки Гитлера в Европе, Чтоб Сталин Ворошилова сменил, Начав быстрее делать самолёты И возрождать мехбронекорпуса… Но поздно было: враг был на пороге, Не дав структуру армий поменять И подготовиться к войне достойно. О том, что Гитлер нападёт на нас, Разведка наша доносила точно Но Сталин словно провалился в сон, Не веря бесконечным донесеньям, Что шли ему уже в сороковом Из министерств и из хозяйства рейха, Из штаба ВВС немецких сил, Из службы министерства Риббентропа, От служащего штаба ОКВ… И в мае сорок первого, в июне, Кто только Сталину не доносил: Германия готовится к войне, Она сосредоточила все силы У самых наших западных границ. А двадцать первого июня сообщил О сроке нападения фашистов По телефону из Китая Димитров, Что был тогда главою Коминтерна, Но Сталин не предпринял ничего, Предупредить чтоб грозную опасность. Губило самомнение вождя, «Величие» его, «непогрешимость», Тот культ, который разрешил создать Вокруг себя – «великого провидца»… И Сталин так уверовал в себя, Что, как мальчишка, вверился фашизму, Момент войны наивно проморгал, Хотя уже бряцал тот на границе, Сосредоточив большую часть войск Для быстрого и мощного удара. Войны панически боялся вождь И делал всё, оттягивая время: Ведь даже нефть, пшеницу и сырьё В Германию везли без перебоя, Пока не начала она войну. Он мыслил так, разглядывая карту: «Германия на нас не нападёт, Не будет Гитлер биться на два фронта, Не разобравшись с Англией пока И странами из Ближнего Востока, Учитывая русские пространства, И чтоб поставок наших не терять…». К чему его «раздумья» приведут, Народы вскоре сами испытают… Вина вождя, конечно же, не в том, Что он тянул, как можно дольше, время Вступления Германии в войну, А в том, что он не уловил предела, Когда оттяжка стала роковой, К такому выводу приходит Василевский, Который возглавлял Генштаб в войну.