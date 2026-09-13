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Регионы России

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Blizzard анонсировала World of Warcraft: Forever — новую версию классической MMORPG

Blizzard анонсировала World of Warcraft: Forever — новую версию классической MMORPG

На конференции Blizzcon 2026 компания Blizzard официально представила World of Warcraft: Forever — самостоятельную версию популярной MMORPG, возвращающую игроков к первому году существования Азерота с альтернативным развитием эпохи «ваниллы».

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