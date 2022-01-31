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Невролог Прокопенко предупредил о риске инсульта после перенесенного COVID-19

Невролог Прокопенко предупредил о риске инсульта после перенесенного COVID-19

Коронавирусная инфекция может спровоцировать инсульт. Причем ударить по человеку он способен во время или после заболевания, сообщил научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко.

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