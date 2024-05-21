Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Вячеслав Галимов
    Этот гадюшник ещё чистить и чистить .Снесли ещё одного...
  • Samarium
    Какие достойные во всех отношениях люди у нас сидят в высоких кабинетах.... плакать хочется от умиления, глядя на их ...Снесли ещё одного...
  • Leon Dan
    Надо его тоже предупредить. И вопрос задать, кому служит.Муфтий Москвы пре...

Европа и США неоднозначно отреагировали на решение МУС об аресте Нетаньяху

Европа и США неоднозначно отреагировали на решение МУС об аресте Нетаньяху

Ходатайство прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС раскололо международное общество.

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