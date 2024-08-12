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ВСУ сформировали подразделение для охоты на российские огнеметные системы

ВСУ сформировали подразделение для охоты на российские огнеметные системы

Командир тяжелого огнеметного взвода группировки войск «Восток» с позывным Саратов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформировали отдельное подразделение для охоты на российские тяжелые огнеметные системы второго поколения (ТОС-2) «Тосочка».

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