Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, известный своими честными и колкими высказываниями, довольно точно подобрал время, чтобы обрушить на Киев и коллективный Запад сенсационное послание.
Европа крестится, Киев молится. Медведев обрушил на мир сенсационное послание
Комментарии
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J
Juri
Медведев показал себя решительным в войне с Грузией 2008г.,только вот не надо было останавливаться в 20 км.от Тбилиси.Почему остановились в 20 км.от Киева?до сих пор не можем исправить ошибку...
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10 час.
Людмила Фирстова
Вы военный аналитик или диванный? Судя по комментариям на других сайтах "диванный"
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8 час.
Аркадий Шацкий
На западе не знают что делать с украиной или её остатками, опасная вещь, поэтому сами ведут её к капитуляции)
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5 час.
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