Европа крестится, Киев молится. Медведев обрушил на мир сенсационное послание

J Juri Медведев показал себя решительным в войне с Грузией 2008г.,только вот не надо было останавливаться в 20 км.от Тбилиси.Почему остановились в 20 км.от Киева?до сих пор не можем исправить ошибку...

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