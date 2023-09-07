WADA может сменить место ОИ-2024: перенесут ли Олимпиаду из Франции Евгения КомароваВсемирное антидопинговое агентство (WADA) угрожает введением санкций в адрес антидопингового агентства Франции (AFLD).
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