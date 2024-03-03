В Челябинской области снегоход въехал в товарняк

В Нязепетровском районе столкнулись поезд и снегоход. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, авария произошла вчера, 2 марта, в 16:13 между станциями Нязепетровская и Ункурда.
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