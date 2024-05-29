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"Если у моих детей будет аппендицит, он не даст его вырезать". Алёна Стерлигова рассказала о жизни с православным олигархом Германом Стерлиговым

"Если у моих детей будет аппендицит, он не даст его вырезать". Алёна Стерлигова рассказала о жизни с православным олигархом Германом Стерлиговым

Бывшая жена православного миллионера Германа Стерлигова Алёна Стерлигова дала интервью Валерии Гай Германике и рассказала в нём о жизни с мужем, о детях, о вере и о разводе.

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