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6 простых правил для здоровой жизни

6 простых правил для здоровой жизни

Магазины предлагают множество продуктов, один другого привлекательнее. Но, знаешь ли, какие из них рекомендованы для сохранения фигуры и здоровья? Вот какой выбор нужно сделать, без того чтобы отказаться от любимого десерта, пишет libertatea.

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