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Шесть продуктов, вызывающих усталость

Шесть продуктов, вызывающих усталость

Исследования, проведенные американскими специалистами-диетологами, установили, что некоторые продукты оказывают негативное влияние на работоспособность человека и провоцируют усталость, сонливость и чувство «разбитости», cообщает портал MedDaily.

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