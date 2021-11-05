Шесть продуктов, вызывающих усталость

Исследования, проведенные американскими специалистами-диетологами, установили, что некоторые продукты оказывают негативное влияние на работоспособность человека и провоцируют усталость, сонливость и чувство «разбитости», cообщает портал MedDaily.
Исследования, проведенные американскими специалистами-диетологами, установили, что некоторые продукты оказывают негативное влияние на работоспособность человека и провоцируют усталость, сонливость и чувство «разбитости», cообщает портал MedDaily.
Свежие комментарии