«Подарки президента не продают»: Журова хранит полученную за Олимпиаду машину

Конькобежка, олимпийская чемпионка 2006 года, пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью и заслуженный мастер спорта РФ Светлана Журова рассказала о своем любимом автомобиле и страсти к раритетным машинам как семейным реликвиям на премьере фильма «Жига.