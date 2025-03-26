«Подарки президента не продают»: Журова хранит полученную за Олимпиаду машину

Конькобежка, олимпийская чемпионка 2006 года, пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью и заслуженный мастер спорта РФ Светлана Журова рассказала о своем любимом автомобиле и страсти к раритетным машинам как семейным реликвиям на премьере фильма «Жига.
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