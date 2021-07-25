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Виталина Бацарашкина после победы на Олимпиаде-2020: «Я прапорщик Росгвардии. Думаю, теперь будет более высокое звание»

Российский стрелок Виталина Бацарашкина рассказала, как для нее сложилось выступление на Олимпиаде-2020, где она взяла золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

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