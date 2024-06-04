Стала известна причина появления радужных разводов на реке Охта

Все дело в частично затонувшем бесхозном понтоне Причиной появления радужных разводов на акватории реки Охта в Петербурге стал бесхозный понтон, расположенный в районе проспекта Уткина, который частично ушел под воду.
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