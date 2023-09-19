Дело об убийстве посетителя бара в Якутии направлено в суд

Прокуратура Республики Саха (Якутия) Прокуратура города Мирного Республики Саха направила в суд уголовное дело об убийстве 20-летнего молодого человека, которое случилось в одном из местных баров, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура Республики Саха (Якутия) Прокуратура города Мирного Республики Саха направила в суд уголовное дело об убийстве 20-летнего молодого человека, которое случилось в одном из местных баров, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
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