Эммануэль Макрон использует украинский вопрос во внутриполитических целях. Комментарий Георгия Бовта

Стратегия президента Франции направлена на то, чтобы противопоставить свой центристский альянс, выступающий за всестороннюю поддержку Украины, крайне правым, «Национальному объединению» Марин Ле Пен, чья электоральная поддержка растет в последнее времяНижняя палата Национального собрания Франции провела голосование по стратегии правительства в отношении Украины, включая двустороннее соглашение о безопасности, подписанное Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским в прошлом месяце.